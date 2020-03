FAKTA: Landsholdet har haft succes under Åge Hareide

Åge Hareide siger til Ritzau, at han forventer, at tiden som træner for det danske fodboldlandshold er forbi, når kontrakten udløber 31. juli.

Dermed kommer han ikke til at stå i spidsen for Danmark under EM-slutrunden, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har valgt at udsætte til sommeren 2021.