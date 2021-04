FAKTA: Læs mere om superligaordningen

* Tre fodboldkampe i Superligaen blev i juni 2020 udpeget som forsøgskampe til en tilskuerordning. Kampene skulle vise, om det kunne lade sig gøre at afvikle kampe med mere end 500 personer samlet på forsvarlig vis.

Her kan du læse mere om ordningen:

Sidste år indførte man en såkaldt superligaordning, der tillod tilskuere at komme ind og se fodbold på stadion.

* Resultaterne var så tilfredsstillende, at det blev tilladt at åbne for flere end 500 personer til superligakampe.

* Reglerne sagde blandt andet, at hver sektion på stadion skulle have sin egen indgang, og der maksimalt måtte sidde 500 personer i en sektion. Udebanefans var ikke velkomne, og tribuner med ståpladser måtte ikke benyttes, da tilskuerne som udgangspunkt skulle sidde ned.

* Superligaordningen gjorde det muligt at have flere tusinde tilskuere på de danske stadioner i en kort periode.

* Ordningen blev droppet med virkning fra september på grund af øget smitte i samfundet, og siden nytår har det ikke været tilladt at lukke tilskuere ind.