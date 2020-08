FAKTA: Kun få af FC Barcelonas indkøb har slået til

Siden Barcelona i 2017 solgte den brasilianske stjerne Neymar til Paris Saint-Germain for i omegnen af 222 millioner euro (1,65 milliarder kroner), har klubben hentet et hav af spillere.

Her er listen over samtlige indkøb siden sommeren 2017 (navn, tidligere klub) på nær handlerne fra indeværende transfervindue. De estimerede priser er hentet fra Transfermarkt og The Athletic.

2017/2018:

* Ousmane Dembélé, Borussia Dortmund.

* Paulinho, Guangzhou Evergrande Taobao.

* Nélson Semedo, Benfica.

* Gerard Deulofeu, Everton.

* Yerry Mina, Palmeiras.

* Marlon, Fluminense.

* Philippe Coutinho, Liverpool.

Samlet estimeret pris: 375 millioner euro - 2,79 milliarder kroner.

2018/2019:

* Malcom, Bordeaux.

* Clément Lenglet, Sevilla.

* Arthur, Grémio.

* Arturo Vidal, Bayern München.

* Kevin-Prince Boateng (lejeaftale), Sassuolo.

* Jeison Murillo, Valencia (lejeaftale), Valencia.

* Jean-Clair Todibo, Toulouse.

Samlet estimeret pris: 129 millioner euro - 960 millioner kroner.

2019/2020:

* Antoine Griezmann, Atlético Madrid.

* Frenkie de Jong, Ajax.

* Neto, Valencia.

* Martin Braithwaite, Leganés.

* Júnior Firpo, Real Betis.

* Emerson, Atlético Mineiro.

* Marc Cucurella, Eibar.

Samlet estimeret pris: 273 millioner euro - 2,03 milliarder kroner.

Samlet estimeret pris for de tre sæsoner: 777 millioner euro - 5,78 milliarder kroner.

Kilder: Transfermarkt, The Athletic.