FAKTA: Krig har aflyst OL tre gange

Så galt går det næppe med de forestående lege, Tokyo 2020, men det ligger nu fast, at OL bliver skubbet til 2021. Legene i Tokyo er sendt til tælling af udbruddet af coronavirus, der har ramt stort set alle verdens lande.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) besluttede på et møde tirsdag sammen med arrangørerne i Japan at udskyde legene til næste år.

Datoer for legene er ikke fastlagt endnu, men det bliver i 2021 - og senest i sommeren 2021.

Her er et historisk overblik over, hvad der tidligere har påvirket OL.

* Krig:

- I 1916 skal OL afholdes i Berlin, men Første Verdenskrig bryder ud og fører til en aflysning.

- Tokyo skal i 1940 være vært, men Japan går i slutningen af 30'erne i krig mod Kina og dropper værtskabet, der i stedet går til Helsinki. Det droppes dog også, da Sovjetunionen invaderer Finland i 1939 i forbindelse med Anden Verdenskrig.

- Heller ikke i 1944 afvikles OL. London udråbes som vært i juni 1939, men tre måneder senere bryder Anden Verdenskrig ud, og legene fem år senere aflyses.

* Boykot:

- Flere arabiske lande trækker sig fra legene i Melbourne i 1956, fordi Israel får lov til at deltage trods landets deltagelse i Suez-krigen. Schweiz og Ungarn trækker sig også, fordi Sovjetunionen har invaderet Ungarn, men alligevel fået lov til at deltage.

- 29 primært afrikanske lande boykotter OL i Montreal i 1976, fordi Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har tilladt New Zealand at deltage. Landet har brudt FN's boykot af Sydafrika og spillet rugbylandskampe mod apartheidregimets nationalmandskab.

- USA og cirka 60 andre lande boykotter OL i Moskva i 1980 på grund af Sovjetunionens invasion af Afghanistan.

- Fire år senere i 1984 svarer Sovjetunionen og flere andre lande fra østblokken så tilbage ved ikke at møde op til legene i Los Angeles.

- OL i Seoul i 1988 bliver det fjerde OL i træk, der rammes af boykot, da Cuba ikke vil deltage.

* Terror:

- Midt under OL i München i 1972 tager den palæstinensiske terrorgruppe Sorte September israelske deltagere som gidsler. I alt mister 17 personer livet - 11 israelere, 5 terrorister og en politibetjent.

- OL i Atlanta i 1996 rammes også af terror, da en bombe sprænger i forbindelse med en koncert i Centennial Olympic Park. En person dør, og 111 såres.

Kilde: TT.