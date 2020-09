FAKTA: Koldings turbulente forår

Den tidligere asistenttræner i Kolding Andreas Toudahl er rykket op i hierakiet og er nu cheftræner, efter at Ulf Sivertssen blev opsagt. Det er blot to år siden, han stoppede sin aktive karriere, hvor han blandt andet tørnede ud for Viborg. Kolindg oplyste mandag, at Andreas Toudahl får den tidligere spiller i klubben Torben Sørensen som assistentræner.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix