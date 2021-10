FAKTA: Kampen om VM-billetterne begynder at spidse til

I nogle grupper tegner der sig et klart billede af, hvem der snupper førstepladsen og den direkte billet til Qatar, mens andre puljer er helt åbne.

De kommende dage fra fredag til tirsdag afvikles to spillerunder i den europæiske VM-kvalifikation.

Toerne i de ti grupper skal sammen med to gruppevindere fra Nations League dyste om de sidste tre VM-pladser.

Sådan ser det ud i de ti europæiske kvalifikationsgrupper:

* Gruppe A:

Portugal med 13 point og Serbien med 11 dyster reelt set om de to øverste pladser. Serbien skal lørdag sørge for at få tre point ude mod Luxembourg, så den sidste kamp ude mod Portugal 14. november kan blive altafgørende.

* Gruppe B:

Spanien har lagt sig i spidsen med 13 point foran Sverige med 9, men Spanien er i denne uge optaget af Nations League, og Sverige, der har spillet to kampe færre, kan overtage førstepladsen med hjemmesejre over Kosovo og Grækenland de kommende dage.

Det hele bliver formentlig afgjort på sidste spilledag, når Spanien tager imod Sverige 14. november.

* Gruppe C:

Italiens europamestre fører gruppen an med 14 point, men Schweiz, der har spillet to kampe færre, kan komme på samme pointantal ved at slå Nordirland hjemme og Litauen ude de næste dage. Italien spiller Nations League i denne uge.

* Gruppe D:

Frankrig, der søndag spiller Nations League-finale mod Spanien, stormer mod førstepladsen, selv om det undervejs er blevet til tre uafgjorte. Finland og Ukraine mødes lørdag i det, der kan blive en nøglekamp om andenpladsen.

* Gruppe E:

Belgien, der spiller Nations League i weekenden, ligger på en klar førsteplads. Kampen om andenpladsen ligner et anliggende mellem Tjekkiet og Wales, der tørner sammen fredag.

* Gruppe F:

Danmark med maksimumpoint hamrer som bekendt mod gruppesejren og kan sikre denne med sejre over Moldova lørdag og Østrig tirsdag. Skotland og Israel, der deler andenpladsen, mødes lørdag.

* Gruppe G:

Kampen om de øverste pladser er højintens mellem Holland og Norge med 13 point samt Tyrkiet med 11. Mens Holland på papiret har overkommelige opgaver de næste dage mod Letland og Gibraltar, mødes Tyrkiet og Norge fredag i en nøglekamp.

* Gruppe H:

Kroatien og Rusland bejler til førstepladsen med hver 13 point foran Slovakiet med 11. Først på sidste spilledag, 14. november, venter den sandsynlige gruppefinale mellem Kroatien og Rusland.

* Gruppe I:

England fører som ventet an med 16 point, mens det er mere overraskende, at Albanien følger efter med 12, mens Polen kun har 11. England kan bringe sig meget tæt på VM ved at slå San Marino ude og dernæst Ungarn hjemme, mens Albanien og Polen mødes i en nøglekamp på tirsdag.

* Gruppe J:

Tyskland hamrer mod gruppesejren og kan sikre den allerede i denne samling, hvis resultaterne flasker sig. Selv møder holdet Rumænien og Nordmakedonien. Armenien, Rumænien og Nordmakedonien slås om andenpladsen. De to førstnævnte mødes i Bukarest på mandag.