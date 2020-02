FAKTA: Kaepernick har været ude af ligaen i tre år

2016:

* 26. august: Colin Kaepernick sidder ned under nationalsangen før en kamp og udtaler til NFL Network:

- Jeg har ikke tænkt mig at stå op og vise stolthed over et flag i et land, der undertrykker sorte og farvede mennesker.

* 1. september: Quarterbacken sætter sig på knæ under nationalmelodien og får selskab af holdkammeraten Eric Reid.

* 11. september: Flere spillere fra andre hold viser solidaritet med Kaepernick ved enten at sidde på knæ eller stå med knytnæven i vejret under nationalmelodien.

2017:

* 1. januar: Efter at have fortsat sin protest gennem hele sæsonen spiller Colin Kaepernick sin hidtil sidste kamp i NFL, da han som quarterback for San Francisco 49ers taber til Seattle Seahawks. I de følgende tre sæsoner får han hverken tilbudt en kontrakt eller prøvetræning af en klub.

* 24. september: Præsident Donald Trump skaber fornyet debat om sagen, da han på Twitter skriver:

- Hvis en spiller ønsker det privilegie at tjene millioner af dollar i NFL eller andre ligaer, bør det ikke være tilladt for ham eller hende at udvise mangel på respekt for vores storslåede amerikanske flag (eller land). Han eller hun burde stå op under nationalmelodien eller BLIVE FYRET. Find et andet arbejde.

Præsidentens ord får hold og spillere fra hele ligaen til at vise sympati med Kaepernick i en omfattende protest.

* 15. oktober: Kaepernick sagsøger NFL for at konspirere mod ham og sørge for, at ingen klubber vil ansætte ham. Senere gør Eric Reid det samme.

2018:

* 3. september: Tøjgiganten Nike hyrer Kaepernick som en del af deres kampagne "Just do it" ("Bare gør det").

2019:

* 15. februar: Et forlig mellem NFL og Kaepernick samt Reid offentliggøres. Det aftales, at aftalens detaljer skal holdes hemmelige.

* 12. november: Efter næsten tre år uden en kontrakt med et NFL-hold arrangerer NFL en træningssession for Kaepernick i Atlanta. Alle 32 klubber inviteres til at deltage i seancen 16. november.

* 16. november: Kaepernick udebliver fra NFL's prøvetræning og arrangerer i stedet en prøvetræning selv. Den kaster dog hverken en prøvetræning eller kontrakt hos en klub af sig.

