FAKTA: KIF Kolding har vundet DM 14 gange

KIF Kolding er hårdt ramt på pengepungen, og tirsdag meddelte bestyrelsen, at den trækker sig, fordi det ikke er lykkedes at få økonomien til at hænge sammen til den kommende sæson.

Her kan du læse lidt fakta om KIF Kolding, der er den mest vindende klub inden for dansk herrehåndbold:

* KIF Kolding blev stiftet i 1941 under navnet Kolding IF.