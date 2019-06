FAKTA: Hold øje med disse profiler ved U21-EM

Her er en gennemgang af fem stjerner samt fem lidt mere ukendte navne ved U21-EM, som man helt sikkert kommer til at høre meget mere til de kommende år:

–– –– –– ––

Fem store profiler:

*Luka Jovic, angriber, Serbien, 21 år

Hans navn er næppe gået nogens næse forbi. For nylig solgt fra Eintracht Frankfurt til selveste Real Madrid for omkring 450 millioner kroner efter en sæson med 27 mål og 7 assister for Frankfurt. Et stor mundfuld for det danske forsvar i gruppen. Har allerede spillet seks A-landskampe og lavet to mål.

*Dani Ceballos, midtbanespiller, Spanien, 22 år

Blev kåret til turneringens bedste spiller ved U21-EM for to år siden og efterfølgende solgt til Real Madrid for 135 millioner kroner fra Real Betis. Har allerede en Champions League-titel, to titler til klub-VM og seks A-landskampe på sit unge senior-CV.

*Patrick Cutrone, angriber, Italien, 21 år

I 43 optrædener for AC Milan blev det til ni scoringer for angriberen, der trods sin unge alder allerede har spillet 90 kampe for Milan bedste mandskab. Han har også fået en enkelt A-landskamp for støvlelandet.

*Phil Foden, midtbanespiller, England, 19 år

For godt et år siden blev han den yngste Premier League-vinder nogensinde. Han var end ikke fyldt 18 år på det tidspunkt. I år fik han så endnu et mesterskab med Manchester City. I denne sæson blev det til 26 kampe i alle turneringer for City for det engelske stortalent, som faktisk er så ung, at han kan deltage ved U21-EM i både 2021 og 2023.

*Moussa Dembélé, angriber, Frankrig, 22 år

15 mål i 33 ligakampe i sin første sæson for Lyon vidner om en mand i form. Den franske klub måtte hoste op med omkring 165 millioner kroner for at købe Dembélé fri af Celtic, hvor han gennem to år havde banket mål ind og vundet det skotske mesterskab to gange.

Fem mindre kendte profiler:

*Sandro Tonali, midtbanespiller, Italien, 19 år

Ukendt i den brede befolkning, men på radaren i enhver europæisk storklub. Stortalentet fra Brescia bliver kaldt den nye Andrea Pirlo. Om han kan leve op til det, må tiden vise, men potentialet er enormt. Kan også være med ved U21-EM i 2021 og 2023.

*Houssem Aouar, midtbanespiller, Lyon, 20 år

Allerede fast mand på Lyons centrale midtbane og helt sikkert en spiller, som klubben får svært ved at holde på. Ligesom Sandro Tonali er han udstyret med et sublimt overblik, og så er han også målfarlig. Det blev til 7 mål og 11 assister i 47 kampe i sæsonen. Spillede desuden fuld tid i syv af holdets otte Champions League-kampe.

*Jonathan Tah, forsvarsspiller, Bayer Leverkusen, 23 år

En brølstærk midtstopper, som allerede har slået sit navn solidt fast i Bundesligaen. Kunne ligne et oplagt mål for Bayern München til foryngelse af centerforsvaret. Han har allerede fået seks A-landskampe for Tyskland.

*Alexander Nübel, målmand, Schalke 04, 22 år

I en svær sæson for Schalke 04 tilkæmpede unge Nübel sig startpladsen i målet midtvejs gennem sæsonen. Han leverede fem clean sheets i 18 kampe bag et skrantende forsvar, og i Tyskland taler man allerede om, at han kan være en ny Manuel Neuer.

*Yari Verschaeren, midtbanespiller, Anderlecht, 17 år

Belgien kan bare noget med talentudvikling, og blot 17-årige Verschaeren er seneste skud på stammen. Han fik 11 ligakampe for Anderlecht, hele ni af dem fra, i denne sæson, og selv om han er fem årgange yngre end de ældste spillere ved U21-EM, tøvede Belgiens landstræner ikke med at udtage ham.