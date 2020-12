FAKTA: Her er hovedpunkterne i CAS-dommen over Rusland

Efter afgørelsen står det klart, at præsident Putin og hans kolleger skal holde sig væk fra internationale sportsbegivenheder i de kommende to år, russiske flag skal pilles ned, og idrætsudøverne skal skifte tøj.

Her er et overblik over nogle af afgørelsens hovedpunkter:

* Repræsentanter fra Ruslands regering kan ikke vælges til eller være medlem af beslutningsorganer eller komitéer i internationale idrætsforbund.

* De må heller ikke vise sig til olympiske lege, paralympiske lege eller VM-turneringer, med mindre de bliver officielt inviteret af værtsnationens statsoverhoved.

* Rusland må ikke byde på eller få tildelt værtskabet for OL, paralympiske lege og VM-turneringer.

* Er Rusland allerede udpeget som arrangør, skal landet afgive værtskabet, medmindre det er "juridisk eller praktisk umuligt".

* Det russiske flag (nuværende eller tidligere) må ikke vaje i officielle områder i forbindelse med store sportsbegivenheder. Dette forbud gælder dog ikke for tilskuere.

* Russiske udøvere kan få lov at deltage under særlige betingelser. De skal være iført en "neutral" uniform udvalgt af det relevante idrætsforbund. De må ikke fremvise det russiske flag eller andre nationale symboler i offentligheden. Den russiske nationalhymne må heller ikke afspilles eller afsynges i idrætsarenaerne.

* Ruslands Antidopingagentur, Rusada, bliver erklæret "non-compliant", hvilket vil sige, at det ikke lever op til internationale standarder.

* Rusada skal betale 80 procent af sagsomkostningerne og desuden betale Wada 1.270.000 dollar, svarende til 7,75 millioner danske kroner, til at dække omkostningerne til at undersøge mistænkelige data fra Moskva-laboratoriet.

* Rusada skal inden for 30 dage betale en bøde på enten ti procent af agenturets omsætning i 2019 eller 100.000 dollar.

* Sanktionerne gælder i perioden fra 17. december 2020 til 16. december 2022.

Kilde: CAS