FAKTA: Her er de danske ryttere i Tour de France

* Magnus Cort (Astana), 26 år.

Blev sidste år den første danske etapevinder i ni år, men kommer til Frankrig med en klart defineret rolle som hjælper for landsmanden Fuglsang. Cort lignede en rytter i topform i Dauphiné, hvor han viste fine klatreevner. Vandt tidligere på året en etape i Paris-Nice.

* Michael Mørkøv (Quick-Step), 34 år.

Skal med sin erfaring være det kølige hoved på et stærkt Quick-Step-hold og bliver en vigtig mand i forsøget på at køre supersprinteren Elia Viviani i stilling til etapesejre. Mørkøv kører sit fjerde Tour de France, men det første som Quick-Step-rytter.

* Kasper Asgreen (Quick-Step), 24 år.

Kometen fra Kolding fortsætter sin stejlt opgående karrierekurve og er blevet valgt til Tour de France i stedet for nogle af cykelsportens tunge drenge. Kommer til at knokle for holdkammeraterne i sin Tour-debut, men vil også gøre sig håb om en god placering i enkeltstarten. Blev nummer to i Flandern Rundt tidligere på året.

* Søren Kragh Andersen (Sunweb), 24 år.

Er med for andet år i træk, men denne gang på et Sunweb-hold uden et klassementhåb efter Tom Dumoulins afbud. Det kan give Kragh mulighed for at jage sin egen chance på kuperede etaper, og fynboen har store evner i både udbrud og enkeltstart. Kørte sidste år syv dage i den hvide ungdomstrøje.

* Mads Würtz Schmidt (Katusha), 25 år.

Efter et halvskidt forår har han fundet formen i de seneste uger og får nu sin debut i Tour de France. Brød som ungdomsrytter igennem som specialist i enkeltstart, men er i dag snarere en klassikertype, og Würtz får mulighed for at jagte udbrud på et hold, der ikke har en egentlig kaptajn.

* Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), 30 år.

En solid præstation i Giro d'Italia gav en plads på Tour-holdet til denne udprægede hjælperytter, der indleder karrierens andet Tour de France på sin 30-års fødselsdag. Er en skattet arbejdsmand med enorme kræfter, som skal støtte kaptajn Adam Yates i forsøget på at nå på podiet.

* Michael Valgren (Dimension Data), 27 år.

Var sidste år det store navn i dansk cykling med sejre i Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad. Markerede sig som en af feltets bedste ryttere med stor råstyrke og næse for at angribe på det rigtige tidspunkt. Har endnu ikke nået topniveauet efter skiftet fra Astana til Dimension Data i vinter, men jagter succesoplevelser og etapesejre i Touren.

* Lars Bak (Dimension Data), 39 år.

Veteranen er lidt overraskende blevet en del af Dimension Datas Tour-hold og jubilerer med karrierens 20. grand tour-deltagelse. Er en velanset hjælperytter med stor erfaring, som skal være med til at holde sammen på et mandskab, der tørster efter succes.

Kilder: Ritzau