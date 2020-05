FAKTA: Fodbold-EM er spredt ud over 12 lande

* I anledningen af 60-årsjubilæet for europamesterskabet vil Uefa have spredt slutrunden ud i hele Europa.

* I 2014 blev Parken i København valgt som en af 12 EM-arenaer. De øvrige 11 værtsbyer er: London, München, Rom, Baku, Sankt Petersborg, Budapest, Bukarest, Amsterdam, Bilbao, Glasgow og Dublin.

* På grund af coronavirus valgte Uefa i marts at udskyde EM-slutrunden et år, så den spilles i sommeren 2021. EM begynder 11. juni i Rom og slutter 11. juli i London. Dermed begynder EM en dag tidligere og slutter en dag tidligere i kalenderen end i 2020-planen, men programmet for gruppekampe og knockoutkampe følger ikke nødvendigvis den oprindelige plan fra 2020. Datoer og klokkeslæt for kampene skal genbekræftes af Uefa.

* Udskydelsen har givet bøvl for Københavns værtskab, da Tour de France-starten også afvikles i den danske hovedstad næste år. Efter flere ugers forhandlinger mellem arrangørerne af de to megaevents og Københavns Kommune er parterne kommet frem til en løsning, så begge dele kan afholdes i byen næste år.

* Parken lægger græs til Danmarks tre gruppekampe mod Finland, Belgien og Rusland. Derudover skal der også spilles en ottendedelsfinale i nationalarenaen, men den kan Danmark ikke blive deltager i.

* Der er seks EM-grupper med fire hold i hver. De to bedste i hver gruppe samt de fire bedste af de seks treere kvalificerer sig til turneringens ottendedelsfinaler.

* Der er fundet 20 af de 24 deltagende nationer. De sidste fire nationer skulle være fundet ved playoffkampe i slutningen af marts, men de playoffkampe er udskudt på grund af coronavirus.

Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).