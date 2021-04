FAKTA: Flere lande garanterer OL-atleter coronavaccine

Regeringen i Danmark afviser, at danske atleter kan blive skubbet frem i køen for at blive vaccineret mod coronavirus før OL. Heller ikke Sverige og Norge garanterer atleterne en vaccine i tide.

Her er en liste over lande, der har meddelt, at deres atleter vil blive vaccineret før sommerlegene i Tokyo:

* Holland:

Sundhedsministeren i landet har over for parlamentet oplyst, at atleter med en billet til OL kan blive vaccineret med Pfizer/BioNTech inden for kort tid.

* Belgien:

Landets olympiske komité meddelte 19. april, at myndighederne havde godkendt, at 177 OL-atleter og 55 paraatleter kunne blive vaccineret de følgende dage.

* Tyskland:

En talsmand for det tyske indenrigsministerium sagde 19. april, at atleterne "bør blive vaccineret i god tid, før legene begynder".

* Australien:

Den australske regering oplyste tirsdag, at alle deltagende atleter vil blive prioriteret og komme foran i vaccinationsprogrammet.

Mere end 2000 atleter, trænere og officials, som skal til OL, vil få deres stik inden afrejsen til OL samt de paralympiske lege. Der indgås en særaftale med en privat udbyder.

* Sydkorea:

Den olympiske komité i landet oplyste onsdag, at OL-atleter vil blive vaccineret fra denne uge. 100 atleter og trænere modtager første stik torsdag, mens 500 andre bliver vaccineret i første uge af maj.

* Spanien:

Præsidenten for Det Nationale Råd for Sport i Spanien, Jose Manuel Franco, garanterede 21. april, at alle spanske OL-atleter vil blive vaccineret i god tid før sommerlegene.

* New Zealand:

Landet gik i gang med at vaccinere sine OL-atleter i midten af april og vil fortsætte de kommende måneder. Atleterne blev prioriteret særligt af regeringen, meddelte landets olympiske komité 14. april.

* Frankrig:

Den franske regering meddelte tirsdag, at atleterne og trænerne, som skal repræsentere Frankrig i Tokyo, kan blive vaccineret. De atleter, som ønsker det, vil allerede blive vaccineret fra og med denne uge. Atleterne kan forventes at være færdigvaccinerede i slutningen af maj.

I Frankrig regner man med, at det er omkring 1400 personer, som vil modtage vaccinen forud for sommerlegene.

* Storbritannien:

I Storbritannien har der ikke været meldinger om, at atleter prioriteres højere end andre borgere i vaccinekøen. Dog er Storbritannien så langt med sin vaccineudrulning, at man forventer, at atleterne vil være vaccineret før OL.

Kilder: Sundhedsministeriet, Reuters, AFP, AP, Japan Times, NTB.