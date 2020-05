FAKTA: Fem nedslag i den afbrudte superligasæson

Midtjyderne ligger lunt i svinget til at vinde DM-guldet og har oparbejdet et forspring på 12 point ned til FC København inden de sidste 12 spillerunder. Allerede fra sæsonstarten stod sejrene i kø, og et trænerskift fra Kenneth Andersen til Brian Priske i august gjorde holdets spil endnu bedre. En væsentlig del af forklaringen på ulvenes succes er, at holdet kun har lukket 13 mål ind i 24 kampe.

* AGF lugter de første medaljer siden 1997.

Efter en tung sæsonstart ligner aarhusianerne det bedste bud på en bronzevinder i Superligaen. David Nielsens mandskab har vist stor stabilitet i begge ender af banen, og tilføjer man et par sene sejrsmål fra Mustafa Amini og lidt magi fra Mustapha Bundu, har man forklaringen på, hvorfor AGF aktuelt er nummer tre, selv om man har spillet en kamp færre end konkurrenterne Brøndby, FC Nordsjælland og AaB. AGF er desuden i pokalsemifinalen og jagter den første titel siden 1996 og de første superligamedaljer siden 1997.

* Kriseramte OB er ude af top-6-strid.

OB så ud til at fortsætte sidste sæsons lovende takter, og i begyndelsen af november lignede fynboerne seriøse medaljebejlere. Efter ni ligakampe i træk uden sejr er situationen en helt anden. OB har ikke scoret i åbent spil siden november, og to runder før grundspillets afslutning er holdet ude af kampen om top-6.

* Uskarpe Esbjerg går fra bronze til bundstrid.

Sammenligner man med sidste sæsons overraskende bronzemedaljer til de vestjyske oprykkere har denne sæson været en lang og pinefuld tragedie. Esbjerg kom skidt fra start og fyrede cheftræner John Lammers efter fem point i ni kampe. Skiftet til europamester Lars Olsen har ikke for alvor gjort forskel, og rækkens mindst scorende hold ligger næstsidst med kun to point ned til Silkeborg.

* Topscorerne skifter klub.

De fire spillere, der lå øverst på Superligaens topscorerliste ved vinterpausen, benyttede opholdet til at skifte klub. Efterårets suveræne målkonge, Kamil Wilczek (17 mål), byttede Brøndby ud med tyrkiske Göztepe. Bashkim Kadrii (10 mål) tog fra OB til Al-Fateh i Saudi-Arabien, og Pieros Sotiriou (9 mål) byttede FCK ud med FC Astana i Kasakhstan. Ronnie Schwartz (12 mål i efteråret) blev i Superligaen, da han skiftede fra bundholdet Silkeborg til topholdet FC Midtjylland. Han har lavet to fuldtræffere for midtjyderne og bejler til at blive hele sæsonens topscorer.