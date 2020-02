FAKTA: Fem klubskifter som tog fusen på Fodbolddanmark

Martin Braithwaite fra Leganés til FC Barcelona. Det var næppe et klubskifte, mange havde forudset for bare et par uger siden.

Her er et udpluk af klubskifter, som nok overraskende en del:

*Allan Simonsen - fra FC Barcelona til Charlton i 1982

I en alder af blot 29 år foretog Europas bedste fodboldspiller fra 1977 et sensationelt skifte. Efter tre år i Barcelona købte klubben selveste Diego Maradona til Simonsens plads, så et ønske om at komme væk var ikke så overraskende.

Det var til gengæld valget af klub. Trods interesse fra klubber som Real Madrid og Tottenham valgte den vævre dansker at skifte til Charlton i Englands næstbedste række for at være et sted med mindre stress og opmærksomhed.

*Anders Lindegaard - fra Aalesund til Manchester United i 2010

Mange har tiltrukket sig opmærksomhed fra storklubber gennem tiden, uden at det er blevet til et skifte. I Lindegaards tilfælde endte det dog med, at Manchester United noget overraskende betalte omkring 40 millioner kroner for at hente ham.

Det skete, selv om klubben havde Edwin van der Sar som førstemålmand og var i fuld gang med at sikre sig stjernemålmanden David De Gea et halvt år senere.

*Thomas Gravesen - fra Everton til Real Madrid i 2005

Real Madrid havde defensive problemer, efter at midtbaneoprydderen Claude Makelele havde forladt klubben halvandet år før. Han havde imponeret i Everton og kunne hentes billigt i januar 2005.

Pludselig befandt Gravesen blandt fodboldens "Galacticos". Nu hed holdkammeraterne Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham og brasilianske Ronaldo.

*Brian Laudrup - fra Chelsea til FC København i 1999

Med en fortid i Brøndby og med fortsat status af stjernespiller spærrede de fleste øjnene op, da FCK i 1999, mens holdet stadig halsede efter især Brøndby i Danmark, kunne hente Brian Laudrup hjem fra Chelsea.

Det blev dog kun til et kort ophold uden succes, inden han drog til Ajax.

*Bjarne Goldbæk - fra FC København til Chelsea i 1998

Efter knap ti år i udlandet var Goldbæk vendt hjem til Danmark og FC København i 1996.

Han var en profil på holdet, men også tæt på de 30 år, og derfor var det noget overraskende, at Chelsea hentede midtbanespilleren i november 1998. Måske var det hans mål mod netop Chelsea i Europa Cup for pokalvindere for FCK en måned forinden, der fik klubben til at hente ham.