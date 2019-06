FAKTA: Fem U21-profiler med gode gener

Det kan være svært for fodboldtalenter af tidligere topspillere at træde ud af fædrenes skygge.

Her er fem spillere ved slutrunden, hvis fædre har optrådt for de respektive landes A-landshold - flere af dem med stor succes:

–– –– –– ––

*Federico Chiesa, 21 år, angriber, Italien

*Far: Enrico Chiesa, 22 landskampe og 7 mål for Italien (1996-2001), optrådte for klubber som Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio og Siena.

Unge Chiesa er uden tvivl den af de fem unge spillere ved U21-EM, som er nået længst i forhold til at slippe af med skyggen fra sin far, som ellers var blandt Italiens bedste angribere i slutningen af 1990'erne.

Federico har i flere sæsoner spillet fast for Fiorentina, har rundet 100 kampe i Serie A og står allerede noteret for 13 A-landskampe. Han åbnede U21-EM med bravur, da han lavede to af Italiens mål i åbningssejren på 3-1 mod Spanien.

*Marcus Thuram, 21 år, angriber, Frankrig

*Far: Lilian Thuram, 142 landskampe og 2 mål for Frankrig (1994-2008), optrådte for klubber som Monaco, Parma, Juventus og FC Barcelona.

Det er en sand landsholdslegende i fransk fodbold, som Marcus Thuram skal forsøge at leve op til. Lilian Thuram sidder tungt på rekorden for flest landskampe for Frankrig, han er verdens- og europamester og scorede sine to eneste landsholdsmål i VM-semifinalen mod Kroatien i 1998.

Marcus har fornuftigt nok valgt positionen som angriber, måske for at undgå for mange sammenligninger. Fik et lille gennembrud i Ligue 1 i denne sæson med ni mål for sin klub Guingamp.

*Jonas Wind, 20 år, angriber, Danmark

*Far: Per Wind, 2 A-landskampe for Danmark (1977), optrådte på klubplan for Boldklubben Frem.

Vi skal selvfølgelig have dansk islæt på listen. Og her er der tale om den lidt anderledes konstellation, hvor Per Wind var målmand, mens sønnike Jonas gør sig som målsluger for FC København. Han fik 24 førsteholdskampe i denne sæson og lavede seks mål og seks assister.

Med 11 U21-landskampe og 2 A-landskampe for faderen er der udsigt til, at Jonas Wind måske kan overgå ham. Dog skal det nævnes, at Per Wind vandt begge sine A-landskampe. Med indhoppet mod Tyskland mandag er Jonas oppe på 4 U21-landskampe.

*Ianis Hagi, 20 år, midtbanespiller, Rumænien

*Far: Gheorghe Hagi, 125 landskampe og 35 mål for Rumænien (1983-2000), optrådte for klubber som Real Madrid, FC Barcelona og Galatasaray.

Uanset sportsgren kan man næppe opstøve en tungere skygge at bære rundt på i Rumænien end at være søn af legendariske Gheorghe Hagi. Uden sammenligning den største spiller i rumænsk fodbold nogensinde.

Han gør dog, hvad han kan for at hjælpe sønnike frem. Gheorghe er nemlig både grundlægger, ejer og manager for klubben FC Viitorul i Rumæniens bedste række, hvor 20-årige Ianis Hagi har fået både 10-tallet og anførerbindet på holdet. Det skal dog nævnes, at Ianis er en dygtig spiller, som også allerede har tre A-landskampe for Rumænien. Han åbnede også U21-EM med en scoring mod Kroatien.

*Angus Gunn, 23 år, målmand, England

*Far: Bryan Gunn, 6 landskampe for Skotland (1990-1994), optrådte for klubberne Aberdeen, Norwich og Hibernian.

For danskere et lidt mere ukendt navn, men i Norwich ved enhver klubfan, hvem Bryan Gunn er. Målmanden vogtede buret for holdet i næsten 400 kampe fra 1986 til 1998.

Sønnen Angus er født og opvokset i England og har valgt at repræsentere England trods det skotske ophav. Startede sæsonen som reserve i Southampton, men endte med at vogte målet for holdet i Premier League i 11 af de 12 sidste ligakampe. Han har en enkelt gang været udtaget til Englands A-landshold uden at få spilletid.

Kilder: Uefa og transfermarkt.com