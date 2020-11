FAKTA: FCM har tangeret den dårligste danske CL-start

Her er et overblik over, hvordan det er gået de danske hold i deres to første kampe i gruppespillene:

* 2020/21: FC Midtjylland.

Resultater: 0-4 mod Atalanta og 0-2 mod Liverpool.

Point: 0.

Målscore: 0-6.

* 2016/17: FC København.

Resultater: 1-1 mod FC Porto og 4-0 mod Club Brugge.

Point: 4.

Målscore: 5-1.

* 2013/14: FC København.

Resultater: 1-1 mod Juventus og 0-4 mod Real Madrid.

Point: 1.

Målscore: 1-5.

* 2012/13: FC Nordsjælland.

Resultater: 0-2 mod Shakhtar Donetsk og 0-4 mod Chelsea.

Point: 0.

Målscore: 0-6.

* 2010/11: FC København.

Resultater: 1-0 mod Rubin Kazan og 2-0 mod Panathinaikos.

Point: 6.

Målscore: 3-0.

* 2008/09: AaB.

Resultater: 0-0 mod Celtic og 0-3 mod Manchester United.

Point: 1.

Målscore: 0-3.

* 2006/07: FC København.

Resultater: 0-0 mod Benfica og 0-1 mod Celtic.

Point: 1.

Målscore: 0-1.

* 1998/99: Brøndby.

Resultater: 2-1 mod Bayern München og 0-2 mod FC Barcelona.

Point: 3.

Målscore: 2-3.

* 1995/96: AaB.

Resultater: 2-1 mod Panathinaikos og 0-2 mod FC Porto.

Point: 3.

Målscore: 2-3.

Kilde: Transfermarkt.com.