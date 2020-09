FAKTA: FCM er det femte danske hold i Champions League

FC Midtjylland spillede sig for første gang frem til gruppespillet i Champions League med en samlet sejr over Slavia Prag på 4-1.

Dermed bliver det midtjyske mandskab det femte danske hold, som kvalificerer sig til hovedturneringen, siden den blev lanceret under det nuværende navn i 1992. Her er en liste over de danske deltagelser:

* 2020/21: FC Midtjylland.