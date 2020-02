FAKTA: FCK har slået Celtic en enkelt gang

Seks gange har FC København spillet en europæisk kamp mod et skotsk hold. En enkelt gang har det udløst en københavnsk sejr, og det var netop over Celtic, som FCK møder torsdag aften på udebane. Se listen over FCK's tidligere møder med skotske hold her:

* 2020: FCK - Celtic 1-1 (Europa League-16.-delsfinale).