FAKTA: FCK er klar til første EL-kvartfinale

Sådan er det gået for FC København i europæiske turneringer, siden klubben for første gang kom i et gruppespil i efteråret 2006:

* 2019/20: Europa League - andenplads i gruppen. I 16.-delsfinalen blev Celtic slået, og i ottendedelsfinalen blev Basaksehir slået. I kvartfinalen venter Manchester United sandsynligvis.