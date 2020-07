FAKTA: FC Midtjylland har fået overtaget mod FCK

* De seneste ti kampe i Superligaen og pokalturneringen mellem FCM og FCK har budt på syv sejre til FCM og to sejre til FCK.

Her kan du blive klogere på de to klubbers indbyrdes resultater:

FC Midtjylland har matchbold og kan sikre sig det danske mesterskab med bare et point hjemme mod FC København torsdag aften.

* I de seneste ti kampe mellem klubberne har FCM scoret 21 mål mod FCK's 10.

* Det seneste opgør blev spillet 28. juni i Parken i mesterskabsslutspillet. FCM vandt 2-1. Sory Kaba og Lasse Vibe scorede for FCM. FCK's mål var et selvmål af Paulinho.

* Det seneste opgør i Herning fandt sted 10. november sidste år i grundspillet. FCM vandt 4-1. To gange Sory Kaba, Evander og Erik Sviatchenko scorede for FCM, mens Dame N'Doye nettede forgæves for FCK.