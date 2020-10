FC Midtjylland er klar til gruppespillet i Champions League. FC København kan torsdag sikre sig en plads i Europa Leagues gruppespil med en sejr over kroatiske Rijeka.

Artiklen: FAKTA: Europæisk pengeregn over danske klubber

FAKTA: Europæisk pengeregn over danske klubber

CL-kvalifikationen giver FCM lige under 200 millioner kroner. FCK griber torsdag ud efter små 60 millioner.

FC Midtjylland har allerede sikret sig adgang til gruppespillet i Champions League, og torsdag aften kan FC København kvalificere sig til gruppefasen i Europa League.

FCM er formentlig allerede sikret små 200 millioner kroner efter onsdagens 4-1-sejr over Slavia Prag. FCK kan se frem til lige under 60 millioner kroner og opefter med en sejr over kroatiske Rijeka.

Her er en oversigt over FC Midtjyllands indtjening i Champions League:

* Deltagelse i gruppespillet: 113,6 millioner kroner.

* Koefficientpenge: 24,75 millioner kroner.

* Market pool (tv-penge): 54 millioner kroner (estimat).

* Præstationsbonus: I gruppespillet belønnes en sejr med 20,1 million kroner og uafgjort med 6,7 millioner kroner.

Bemærkninger:

Ud af de 32 hold i gruppespillet rangerer FCM som nummer 30 foran franske Rennes og Ferencváros fra Ungarn på Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) koefficientrangliste over en tiårig periode. Det giver tre lodder til en værdi af 1.108.000 euro hver - i alt 3.324.000 euro svarende til 24,75 millioner kroner. Som det højest rangerede hold kan Bayern München se frem til 32 lodder - i alt 264 millioner kroner.

Uefa har de senere år halveret størrelsen af den såkaldte market pool fra 580 millioner euro til 292 millioner euro. Da FC København i 2016/17-sæsonen deltog i Champions League-gruppepillet, fik FCK 107,5 millioner kroner i tv-penge, så en forsigtig vurdering er, at FCM vil få omtrent det halve.

FC Københavns mulige indtjening ved kvalifikation til gruppespillet i Europa League:

* Deltagelse i gruppespillet: 21,7 millioner kroner.

* Koefficientpenge: 18,1 millioner kroner (estimat).

* Market pool: 17,9 millioner kroner (estimat).

* Præstationsbonus: I gruppespillet belønnes en sejr med 4,2 millioner kroner og uafgjort med 1,4 millioner kroner.

Bemærkninger:

I 2018/19-sæsonen deltog FCK også i gruppespillet, hvor det blev til et exit efter seks gruppekampe og fem point mod Zenit, Bordeaux og Slavia Prag. Dengang modtog FCK 18,1 millioner kroner i koefficientpenge. Sidenhen er FCK's rangering blevet forbedret, men fordelingen af koefficientpenge afhænger også af de øvrige gruppedeltageres rangering.

FCK fik i 2018/19-sæsonen tildelt 17,9 millioner kroner fra den såkaldte market pool, så det bliver formentlig på nogenlunde samme niveau.

FCK møder kroatiske Rijeka torsdag klokken 20 i Parken. Vinderen sikrer sig en plads i gruppespillet.

Uefas seneste udmelding om fordelingen af penge i de europæiske klubturneringer er lavet forud for 2019/20-sæsonen.

Kilder: Uefa.com, Uefas Financial report 2018/19.