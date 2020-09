FAKTA: England har overtaget siden dansk triumf på Wembley

I september 1983 sørgede Allan Simonsen for en dansk 1-0-sejr på Wembley, og med den vigtige sejr tog Danmark et stort skridt mod den efterfølgende EM-slutrunde i Frankrig.

Siden den historiske aften har Danmark og England mødt hinanden ti gange, og her har englænderne et resultatmæssigt overtag. Her er de seneste ti opgør mellem Danmark og England:

* 1988: England - Danmark 1-0 (testkamp).