FAKTA: En midtjysk fusion er blevet del af fodboldtoppen

Alligevel har midtjyderne allerede formået at bide sig godt og grundigt fast i den absolutte top i dansk fodbold. Det vidner tre danske mesterskaber, en pokaltitel og nu også deltagelse i Champions League-gruppespillet om.

FC Midtjylland har kun lidt over 20 år på bagen som fodboldklub.

Her kan du blive klogere på FCM's vej fra fusion til fodboldtop:

* 1999:

1.-divisionsklubberne Herning Fremad og Ikast FS fusionerer og bliver til FC Midtjylland. Den nye klub vinder 1. Division i sin første sæson og rykker dermed op til landets bedste række, Superligaen.

* 2000:

FCM tager hul på sin første superligasæson, hvor det bliver til en fjerdeplads. Klubben har været en del af den bedste række lige siden.

* 2004:

FCM opretter sit talentakademi, som det første år blandt andre består af den nuværende landsholdsanfører, Simon Kjær. Samme år opretter klubben sit afrikanske akademi i Lagos i Nigeria.

* 2014:

Efter en økonomisk udfordrende periode på grund af finanskrisen overtager englænderen Matthew Benham aktiemajoriteten i FCM. I samme ombæring indtager Rasmus Ankersen rollen som bestyrelsesformand.

Benham har virksomheden SmartOdds, der specialiserer sig i analyser af fodboldkampe og fodboldspillere. Det kommer til at danne grundlag for FCM's omfattende brug af data, når klubben skal finde nye spillere.

* 2015:

FCM sikrer sig sit første danske mesterskab foran FCK og Brøndby. Blandt holdets profiler er Erik Sviatchenko og Pione Sisto, der begge siden har været i udlandet, men nu er vendt tilbage til det midtjyske.

For første gang i klubbens historie lykkes det at avancere til et europæisk gruppespil. FCM kommer således med i Europa League, hvor holdet også går videre fra en gruppe med Napoli, Club Brugge og Legia Warszawa.

I 16.-delsfinalen taber FCM sammenlagt til Manchester United.

* 2020:

FCM tager sit tredje danske mesterskab med ni points forspring ned til FCK.

Klubben kvalificerer sig herefter til sit første gruppespil i Champions League med sejre i kvalifikationen over Ludogorets, Young Boys og Slavia Prag.

FCM indleder gruppespillet onsdag aften mod italienske Atalanta.

Kilde: FC Midtjylland.