FAKTA: Divisionsforeningens protokol for superligakampe

Divisionsforeningen har udarbejdet en 55 siders rapport om protokoller for både opstarten af træning og for kampe. Formålet er, at alle klubber er vidende om regler og anbefalinger i coronakrisen.

Ifølge Divisionsforeningen er der tale om anbefalede retningslinjer, og protokollerne kan løbende udvikle sig.

Her er et udpluk af anbefalingerne for afvikling af selve kampene:

* Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger. De skal indtænkes i alt. Det gælder for at vaske hænder, hoste og nyse i ærmet, undgå at røre sit ansigt, begrænse fysisk kontakt (afstand på to meter), gøre hyppigt rent og lufte ud, holde afstand til ældre/kronisk syge.

* Faciliteter og øvrigt personale. Anlæg og faciliteter bør rengøres og desinficeres grundigt, inden øvrigt personale ankommer. Opholder man sig på et klubanlæg, bør man vaske hænder eller bruge håndsprit.

* Alle ansatte og øvrigt personale. Alle bør have adgang til håndsprit eller sæbe til at vaske hænder i forbindelse med kampe. Gælder indendørs faciliteter og på stadion.

* Morgenmad, frokost og aftensmad. Måltider bør ikke serveres som buffet i restaurant, men leveres i individuelle bokse til ansatte. Trænere, spillere og andre ansatte på banen bør få individuelle måltider i bokse.

* Toiletter. De bør være tilgængelige, men brugen af dem bør minimeres, og det anbefales at fordele benyttelsen af toiletter på forskellige arbejdsfunktioner. Toiletter bør rengøres før, under og efter kampe, og der bør være håndsprit og sæbe.

* Taktikmøder: Det anbefales, at taktikmøder og lignende foregår via telefon- eller videoopkald, eller at de som minimum gennemføres udendørs.

* Transport til og fra kampe. Alle ansatte - herunder spillere, trænere og stab - opfordres til at transportere sig alene og direkte til og fra stadion og helst i egen bil. Er det ikke muligt, bør busser kun være halvfyldt med 20 personer i busser med plads til eksempelvis 40 personer.

* Ankomst til stadion. Ansatte bør ankomme forskudt, og der bør holdes to meters afstand uden for banen for at sikre mindst mulig kontakt.

* Fejring af mål. Der er ingen begrænsninger på banen under kampe, men det anbefales, at man overvejer brugen af fejringer så meget som muligt.

* Reservespillere på bænken. Udskiftede spillere, reservespillere, trænere og spillere i opvarmningsområde med mere bør holde to meters afstand.

* Drikkeflasker. Alle bør anvende egen drikkeflaske.

* Overdækkede områder i pausen. Der bør være to adskilte og overdækkede områder udendørs, så der er et til hvert hold. Det kan være tribunen i hver ende eller to store telte i hver ende, som holdene kan benytte i pausen. Kan de udendørs tiltag ikke bruges, kan der stilles to separate rum til rådighed, som er desinficerede. Der skal holdes to meters afstand også i pauserne.

* Bolddrenge bruger fødderne. Alle bolddrenge bør bære handsker, og boldene bør være på jorden, når de ikke bruges i kampene. Bolddrenge bør helst bruge fødderne til at aflevere bolde til spillerne.

* Bolde skal tørres af. Alle bolde bør tørres med et nyt håndklæde og sprittes af, før bolden igen anvendes til kamp. Klubberne skal sikre, at alle bolddrenge har rigeligt med bolde, håndklæder og håndsprit, så der kan holdes flow i spillet, og det ikke forsinkes.

* Stadion før kampstart. Et stadion bør være lukket helt ned tre timer før kampstart. Det gælder ikke for tv-hold. Fans skal dog have muligheden for at placere flag eller bannere på stadion før nedlukningen. Hjemmeholdet skal lave en skriftlig og komplet adgangsliste over folk, der har adgang efter nedlukningen.

* Medier på stadion. Journalister og mediefolk inddeles i to kategorier. Tv-mediefolk og folk, der arbejder med elektronisk dækning af kampene, er i kategorien "kampkritiske medier". Andre fotografer, journalister, fan- og klubmedier og lokal-, tv- og radio er i kategorien "ikke-kampkritiske medier". Umiddelbart er begge kategorier tilladt med restriktioner på antallet. Der er mulighed for at kampe kan spilles uden adgang til "ikke-kampkritiske medier".

* Samlinger af personer. Hjemmeholdet skal have en plan for at håndtere forsamlinger af fans eller andre personer, der eksempelvis uden for et stadion bryder et forbud mod at samles mere end ti personer. Planen skal som minimum dække stadionmatriklen.

Kilder: Divisionsforeningen.