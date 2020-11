FAKTA: Disse spillere misser Danmark-Sverige

Syv danske landsholdsspillere og fem svenske er således blevet udeladt fra de respektive trupper til onsdagens landskamp mellem de to nationer på Brøndby Stadion.

Fælles for dem alle er, at de til daglig spiller i klubber i Storbritannien og derfor ville være ukampdygtige to uger efter hjemkomst fra landsholdssamlingen.

Her kan du få et overblik over, hvilke spillere det drejer sig om:

* Danmark:

- Kasper Schmeichel (Leicester).

- Jonas Lössl (Everton).

- Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham).

- Mathias Jensen (Brentford).

- Henrik Dalsgaard (Brentford).

- Andreas Christensen (Chelsea).

- Jannik Vestergaard (Southampton).

* Sverige:

- Victor Lindelöf (Manchester United).

- Robin Olsen (Everton).

- Emil Krafth (Newcastle).

- Ken Sema (Watford).

- Filip Helander (Glasgow Rangers).

Den danske landstræner, Kasper Hjulmand, har udtaget følgende spillere som erstatning samt to ekstra:

- Jesper Hansen (FC Midtjylland).

- Oliver Christensen (OB).

- Alexander Scholz (FC Midtjylland).

- Anders Dreyer (FC Midtjylland).

- Jens Stryger Larsen (Udinese).

- Lukas Lerager (Genoa).

- Rasmus Falk (FC København).

- Victor Nelsson (FC København).

- Lucas Andersen (AaB).

Kilder: TT, DBU.