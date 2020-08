FAKTA: Det ved vi om Tour de France-starten i Danmark

Mandag blev det officielt, at Tour de France-starten i Danmark rykkes fra sommeren 2021 til 2022. Det skyldes, at Touren skal køres en uge tidligere end planlagt i 2021, hvor Danmark også huser kampe ved fodbold-EM.

Ifølge pressemeddelelsen ændres der ikke i rute eller den overordnede afvikling af Tour-etaperne i Danmark.

Her er et overblik over de vigtigste detaljer:

* Danmark lægger asfalt til de tre første etaper, der køres henholdsvis den 1., 2. og 3. juli 2022.

* 1. etape køres i Københavns gader og bliver en 13 kilometer lang enkeltstart. Etapen vil starte på H.C. Andersens Boulevard og slutter på Rådhuspladsen. På ruten vil blandt andet Amalienborg, Nyhavn og Christiansborg blive passeret.

* 2. etape strækker sig over 199 kilometer fra Roskilde til Nyborg. Undervejs skal feltet hen over Storebæltsbroen, hvor der ventes sidevind og chancer for udbrud.

* 3. etape bliver en strækning på 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg. Blandt andet skal rytterne forbi Jellingstenene.

* Efter de tre etaper vil der blive indlagt en hviledag, hvor rytterne bliver fragtet til Frankrig.

* Over 900.000 tilskuere ventes at overvære de tre etaper på de danske veje.

* Tour de France transmitteres i 190 lande og har omtrent 3,5 milliarder tv-seere under løbet.

* Budgettet for de tre etaper i Danmark var oprindeligt på 88 millioner kroner, som skulle finansieres ved 17 millioner kroner fra staten, 55 millioner kroner fra kommunerne samt 15 millioner fra regionerne. Den sidste million finansieres af blandt andet sponsorindtægter. Udskydelsen medfører ifølge den danske arrangør ekstra udgifter for 5,8 millioner kroner, som den danske stat og ASO dækker. Derudover får de enkelte start- og målkommuner også en ukendt ekstra udgift.

* Ved starten i tyske Düsseldorf i 2017 lød den økonomiske gevinst på cirka 478 millioner kroner ifølge en rapport fra Deloitte. Reklameværdien blev anslået til 3,3 milliarder kroner.

* Danmark bød officielt på værtskabet for en Tour de France-start i 2016.

Kilder: Letourcph.dk og pressemateriale fra arrangøren.