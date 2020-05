FAKTA: Det spiller holdene om i Superligaen

Der resterer to runder - tre for AGF og Randers - af Superligaens grundspil, når sæsonen 28. maj genoptages for lukkede døre efter coronapausen.

Efter grundspillet (26 runder) deles Superligaen op i top-6 og to nedrykningspuljer, hvor holdene dyster om deres endelige placeringer. Det betyder slutplaceringerne i Superligaen:

* Mesterskabsslutspil (ti kampe per hold):

Nummer 1: Champions League-kvalifikation.