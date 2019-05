FAKTA: Det spiller de om i Superligaens playoffkampe

Opgøret er det første af to playoffopgør. Den samlede vinder sikrer endnu en sæson i landets bedste række og kan gå på sommerferie. Den samlede taber skal over to playoffkampe møde nummer tre i 1. division om en plads i Superligaen i næste sæson.

* Hobro - Vejle, klokken 14.00:

Opgøret er det første af to playoffopgør. Den samlede taber rykker ned i 1. division. Den samlede vinder skal over to playoffkampe møde nummer to i 1. division om en plads i Superligaen i næste sæson.

* Randers - Sønderjyske, klokken 16.00:

Opgøret er det andet af to playoffopgør, det første opgør endte 1-1. Den samlede vinder skal møde enten AGF eller AaB over to playoffkampe om at få muligheden for at spille en udekamp mod Superligaens nummer tre eller fire (afhængig af pokalvinderen) om en plads i næste sæsons Europa League-kvalifikation. Den samlede taber kan gå på sommerferie.

* AGF - AaB, klokken 18.00:

Opgøret er det andet af to playoffopgør, det første opgør endte 1-0 til AGF. Den samlede vinder skal møde enten Randers eller Sønderjyske over to playoffkampe om at få muligheden for at spille en udekamp mod Superligaens nummer tre eller fire (afhængig af pokalvinderen) om en plads i næste sæsons Europa League-kvalifikation. Den samlede taber kan gå på sommerferie.