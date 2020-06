FAKTA: Det siger evalueringen om tilskuerforsøg i Superligaen

En gruppe bestående af Rigspolitiet, Statens Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen har evalueret tre superligakampe med flere end 500 tilskuere.

Her er hovedkonklusionerne fra evalueringen:

* Der er mulighed for at afvikle kampe med flere end 500 personer hen over sommeren.

* Sundhedsmyndighedernes anbefaling om to meters afstand bør fastholdes. Men personer, som er fra samme husstand eller husstandslignende forhold, kan godt sidde sammen på for eksempel et specielt tribuneafsnit.

* Klubberne anstrengte sig for at opfylde tiltagene i sikkerheds- og sundhedsplanen og efterlevede dem overordnet set før, under og efter kampene.

* Også tilskuerne efterlevede retningslinjerne loyalt.

* Klubberne udarbejdede hurtigt en sikkerheds- og sundhedsplan, og det indikerer, at alle klubber på alle stadioner i Superligaen kan gøre det samme.

* Der var mulighed for hurtig og effektiv smitteopsporing, fordi alle tilskuere havde tilknyttet sine data.

* Der kan ske forbedringer i undervisning og træning af korrekt håndhygiejne og brug og håndtering af værnemidler.

* Der skal opmærksomhed på tilskuerophobning uden for stadion, da det er uklart, hvem der skal håndhæve retningslinjerne om eksempelvis afstand.

Kilder: Kulturministeriet.