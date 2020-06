FAKTA: Det er på dagsordenen hos Uefa i næste uge

Disse turneringer er på dagsordenen:

Klubturneringer:

* Champions League-og Europa League-sæsonen 2019/20 og afviklingen af de resterende ottendedelsfinaler og frem.

* Afviklingen af Champions League og Europa League i sæsonen 2020/21 og terminer for kvalifikationsrunder, playoff og gruppespil.

* Afviklingen af kvindernes Champions League sæsonen 2019/20 fra kvartfinaler og frem.

* Kalenderen for kvindernes Champions League-sæson 2020/21.

* Kalenderen for den resterende del af Uefa Youth League - Champions League for U19-hold - i sæsonen 2019/20.

Landsholdsturneringer:

* Spillesteder og kampplan for EM 2020, der er udsat til sommeren 2021, skal fastlægges.

* Nye datoer for playoffkampe til EM og Nations League-gruppespillet i 2020/21.

* Format og kalender skal på plads for U21-EM, der var planlagt til at blive spillet i sommeren 2021, som nu er blevet termin for EM.

* Format og kalender skal på plads for kvindernes U17-EM og herrernes U19-EM.

* Update på futsal-turneringer.

De vigtigste punkter på dag 2:

* VM i 2022 og lodtrækningen til kvalifikationsturneringen.

* Regler om klublicenser og regler for Financial Fair Play.

* Generelle guidelines.

Kilder: Uefa