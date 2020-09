FAKTA: Derfor knæler sportsstjernerne

Begge landshold knæler for at markere kampen mod racisme og diskrimination, oplyser Dansk Boldspil Union (DBU) lørdag.

Her følger fakta om det knælende ritual:

* Når sportsudøvere i dag knæler inden en kamp, er det i høj grad inspireret af den amerikanske NFL-spiller Colin Kaepernick.

* Colin Kaepernick, der dengang spillede for San Francisco 49ers, knælede for første gang i 2016 under den amerikanske nationalsang inden en kamp.

* Det gjorde han for at protestere mod racisme, undertrykkelse og politivold mod sorte.

* Den amerikanske præsident, Donald Trump, og NFL som organisation tog afstand fra ritualet, og året efter kunne Kaepernick ikke få en kontrakt i ligaen. I 2020 er han fortsat ikke tilknyttet en klub.

* I juni i år undskyldte NFL-chef Roger Goodell og erkendte, at ligaen havde taget fejl, da man tog afstand fra Kaepernicks knælen. Protesterne var retmæssige i forhold til den undertrykkelse, som sorte spillere, trænere og fans har oplevet, sagde han.

* Udtalelsen kom, en måned efter at den sorte mand George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse, hvor en politibetjent pressede sit knæ mod Floyds nakke i næsten ni minutter, imens Floyd lå på jorden.

* George Floyds død frembragte massive Black Lives Matter-demonstrationer i USA og flere steder verden over, hvor demonstranterne gik på gaden for at protestere mod racisme og politivold mod sorte, akkurat som det Kaepernick knælede for i 2016.

* Det knælende ritual er i de seneste måneder blevet en fast del af mange sportsgrene, herunder den bedste engelske fodboldrække, Premier League, hvor spillerne efter coronapausen har knælet før hver kamp i solidaritet med Black Lives Matter-bevægelsen.

* I lørdagens kamp mellem Belgien og Danmark knæler spillerne inden kampen. Og det ventes også, at spillerne igen vil knæle i tirsdagens kamp mellem Danmark og England.

* I solidaritet med Black Lives Matter-bevægelsen knælede samtlige spillere, da baseballsæsonen i USA blev indledt i juli.

* Selv om ritualet i de seneste år er blevet forbundet med Black Lives Matter-bevægelsen, rækker det langt tilbage i historien.

* Eksempelvis knælede Martin Luther King i 1965 efter en prædiken, da en gruppe sorte blev anholdt under en march.

* I 1996 nægtede den amerikanske basketballspiller Mahmoud Abdul Rauf at rejse sig under nationalsangen inden en NBA-kamp og kaldte det amerikanske flag for et symbol på undertrykkelse.

Kilder: BBC, The Independent, Goal.com og WalesOnline.