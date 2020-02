FAKTA: Derfor kan Barcelona hente Braithwaite nu

* I den bedste spanske fodboldrække, Primera Division, er der en særregel, som tillader klubber at hente en erstatning, hvis en spiller bliver skadet i mere end fem måneder, efter at transfervinduet er lukket.

Forklaringen følger her:

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite er i de seneste dage meldt på vej til FC Barcelona i et opsigtsvækkende klubskifte fra Leganes.

* Klubben skal bevise spillerens skade med en gyldig lægeerklæring.

* Spilleren, som klubben henter, skal være klubløs eller spille i Spanien, og spilleren vil ikke kunne deltage i de europæiske klubturneringer såsom Champions League.

* Barcelona har fået dispensation til at hente en spiller, fordi klubben opfylder kriteriet om at have en spiller, der har pådraget sig en langvarig skade.

* Barcelona-angriberen Ousmane Dembélé blev skadet i starten af februar og meldt ude i seks måneder, hvilket svarer til resten af sæsonen.

* I forvejen er Barcelona-angriberen Luis Suarez meldt ude med en skade i fire måneder. Skaden til Suarez var i sig selv ikke nok til at lade Barcelona få tilladelse til at hente en erstatning, men det øger klubbens behov for en angriber.

Kilde: BBC.