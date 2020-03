FAKTA: Den oprindelige plan for fodbold-EM i 2020

Efter udbruddet af coronavirus er det yderst tvivlsomt, om sommerens EM-slutrunde i fodbold kan afvikles som planlagt.

På et krisemøde tirsdag eftermiddag vil Uefa sandsynligvis melde ud, om slutrunden afvikles uden ændringer, for tomme tribuner, rykkes til et senere tidspunkt eller helt aflyses.