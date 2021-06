FAKTA: De danske indrejseregler påvirker EM-tilskuere

Men de danske indrejseregler under coronapandemien kan få betydning for, hvor mange fans de tre lande kommer til at have siddende i Parken.

Her følger et overblik over, hvordan indrejsereglerne påvirker tilskuere fra Finland, Belgien og Rusland. Den nuværende kategorisering af lande gælder til 5. juni.

* Finland.

Finland er lige nu gul i den danske rejsevejledning og en del af EU- og Schengenlandene.

Det betyder, at fans fra Finland kun er omfattet af testkrav forud for indrejse og efter indrejse. Til gengæld er det ikke nødvendigt at have et anerkendelsesværdigt formål i Danmark.

Rejser fans fra Finland som tidligere smittede eller færdigvaccinerede gælder ingen krav.

* Belgien.

Belgien er lige nu orange i den danske rejsevejledning og en del af EU- og Schengenlandene.

Det betyder, at fans fra Belgien er omfattet af testkrav forud for indrejse, før ombordstigning på fly, testkrav efter indrejse og isolationskrav efter indrejse. Til gengæld er det ikke nødvendigt at have et anerkendelsesværdigt formål i Danmark.

Isolationskravet betyder, at de som udgangspunkt skal isolere sig i ti dage. Isolationen kan dog brydes ved en negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Rejser fans fra Belgien som tidligere smittede eller færdigvaccinerede gælder ingen krav.

* Rusland.

Rusland er lige nu orange i den danske rejsevejledning, men er ikke en del af EU- og Schengenlandene.

Det betyder, at fans fra Rusland er omfattet af testkrav før ombordstigning på fly, testkrav efter indrejse og isolationskrav efter indrejse samt krav om anerkendelsesværdigt formål i Danmark.

EM-kampene betragtes ikke som et anerkendelsesværdigt formål, men som ren turisme.

Anerkendelsesværdige formål er eksempelvis, hvis man arbejder i Danmark eller har en ægtefælle eller kæreste, der bor i landet.

Rejser fans fra Rusland som tidligere smittede gælder testkrav og isolationskrav ikke, men anerkendelsesværdigt formål gør fortsat.

Rejser fans fra Rusland som færdigvaccinerede gælder alle krav fortsat.

Kilder: coronasmitte.dk.