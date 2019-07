FAKTA: Danskernes præstationer i Tour de France 2019

De ni danskere i årets Tour de France rejste til cykelløbet i Frankrig med forskellige roller og mål. Her er et overblik over deres præstationer.

Tour-antal: 2.

Christopher Juul-Jensen var med som udpræget hjælperytter, og på den front leverede han varen. Han spillede en bærende rolle, da Matteo Trentin sejrede på 17. etape og kunne sammen med sit hold juble over i alt fire etapetriumfer, hvilket gør holdet til et af Tourens mest vindende.

*Mads Würtz Schmidt

Hold: Katusha

Alder: 25 år.

Tour-antal: 1

Temporytteren var livlig straks fra løbets start og forsøgte sig med flere udbrud undervejs. En 13.- og en 14.-plads blev bedste etaperesultater, og efter enkeltstarten glædede han sig stort over sin bedste tidskørsel som professionel. Den gav en 20.-plads.

*Søren Kragh Andersen

Hold: Sunweb.

Alder: 24.

Tour-antal: 2.

Uden en kaptajn i klassementet at køre for gjaldt det udelukkende etapesejre for Sunweb, og i det spil skulle den unge dansker have en rolle, når etaperne ikke lå til hurtige Michael Matthews. En siddesårs-plaget Søren Kragh Andersen var dog ikke i nærheden af sejr, før han måtte trække sig efter 17. etape.

*Jakob Fuglsang

Hold: Astana.

Alder: 34 år.

Tour-antal: 9.

Sløjt med sløjt på for det danske podiehåb. Jakob Fuglsang var ikke i nærheden af at indfri egne og omverdenens forventninger bygget på et stærkt forår og en succesrig Tour-optakt. Styrtede på 1. etape, fik baghjul af rivalerne i bjergene, smed unødvendig tid i sidevinden, opnåede en niendeplads som bedste etaperesultat og udgik fra niendepladsen i klassementet efter endnu et styrt på 16. etape.

*Magnus Cort

Hold: Astana.

Alder: 26.

Tour-antal: 2.

Lettere end tidligere i karrieren brugte Magnus Cort størstedelen af årets Tour de France som hjælper for Fuglsang, også i bjergene. Da kaptajnen på det noget uorganiserede hold udgik efter sit andet styrt, forsøgte Cort flere gange på egen hånd. En gang kom han med i det afgørende udbrud, men punkterede, andre gange lå etaperne ikke længere til ham.

*Kasper Asgreen

Hold: Quick-Step.

Alder: 24.

Tour-antal: 1.

Måske den bedste dansker i årets Tour de France sammen med holdkammeraten Michael Mørkøv. Asgreen imponerede stort med massivt føringsarbejde i front af feltet - og trods de enorme energiudladninger som trækdyr hentede han en ottendeplads på enkeltstarten og en andenplads på 17. etape, hvor han tilfældigt havnede i et udbrud og fik frie tøjler.

*Michael Mørkøv

Hold: Quick-Step.

Alder: 34.

Tour-antal: 4.

Michael Mørkøv havde én primær funktion, og det var som styrmand i sprintertoget foran Elia Viviani. Gang på gang satte den rutinerede dansker toget perfekt op sammen med Maximiliano Richeze, og ingen af dem kan bebrejdes, at Viviani ikke fik flere end en etapesejr ud af serveringerne.

*Michael Valgren

Hold: Dimension Data.

Alder: 27.

Tour-antal: 5.

Den femte Tour er lige til glemmebogen for Michael Valgren. Hverken han eller holdet var i nærheden af at fungere på topniveau. Danskeren med de helt frie tøjler ramte ikke udbrud på de etaper, han havde udset sig, og når han endelig kom afsted, var det uden at sætte aftryk på løjerne overhovedet.

*Lars Bak

Hold: Dimension Data.

Alder: 39.

Tour-antal: 8.

Den danske veteran nåede i sin sidste sæson som professionel op på imponerende 20 grand tour-deltagelser. Afskedsrundturen var alene på den baggrund en bemærkelsesværdig optræden og et enkelt, langt udbrud blev det også til. Selve tråddet var dog generelt langt fra fordoms styrke, og Lars Bak brugte meget tid på at kæmpe mod tidsgrænsen.