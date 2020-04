FAKTA: Danskerne strømmer til fitness og svømning

Men hvad er tendenserne, og hvor er de største stigninger og fald? For at kaste et lys over det er her et overblik over de 25 største idrætsgrene i Danmark.

Medlemstallene er et samlet tal for landets idrætsforeninger i DIF og DGI.

Fodbold: 340.951 medlemmer, et fald på 1341 medlemmer.

Gymnastik: 302.802 medlemmer, en stigning på 4874 medlemmer.

Svømning: 242.535 medlemmer, + 7881.

Fitness: 183.252 medlemmer, + 10.055.

Golf: 151.741 medlemmer, + 1633.

Badminton: 119.507 medlemmer, - 405.

Håndbold: 107.506 medlemmer, + 1186.

Tennis: 74.743 medlemmer, + 2111.

Ridning: 65.227 medlemmer, + 288.

Skydning: 58.313 medlemmer, - 574.

Sejlsport: 56.338 medlemmer, + 850.

Cykling: 44.347 medlemmer, - 251.

Løb: 43.393 medlemmer, + 981.

Dans: 36.482 medlemmer, - 713.

Kano/kajak: 31.236 medlemmer, + 800.

Volleyball: 17.286 medlemmer, + 551.

Basketball: 16.032 medlemmer, + 1002.

Roning: 16.005 medlemmer, + 250.

Karate: 13.986 medlemmer, - 130.

Skiløb: 13.284 medlemmer, + 1482.

Floorball: 12.470 medlemmer, + 1632.

Boksning: 11.957 medlemmer, + 170.

Bordtennis: 11.756 medlemmer, + 1358.

Vægtløftning: 11.526 medlemmer, - 192.

Petanque: 11.211 medlemmer, - 308.

Kilder: Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI.