FAKTA: Danske ishockeymænd møder topnavne i OL-jagten

Et stærkt besat dansk ishockeylandshold kan regne med hård modstand, når holdet i de kommende dage skal forsøge at kvalificere sig til vinter-OL for første gang.

Her er Danmarks tre modstandere:

* Slovenien (torsdag klokken 15).

Fører en elevatortilværelse mellem de to øverste VM-divisioner. Syv oprykninger og lige så mange nedrykninger i de seneste 20 år tegner et billede af et hold, der har svært ved at bide sig fast blandt de 16 bedste nationer. Danmark har dog ofte haft det svært mod slovenerne, der i Anze Kopitar råder over det største navn i OL-kvalifikationsturneringen. Den 34-årige center er kaptajn for Los Angeles Kings i NHL, hvor han har lavet mere 1000 point og sæson efter sæson har været holdets bærende figur. Slovenerne kommer også med en giftig trio i Ziga Jeglic, Jan Urbas og Miha Verlic, der spiller sammen med stor succes i Fischtown Pinguins i den tyske liga.

* Sydkorea (fredag klokken 17).

Som nummer 19 på verdensranglisten ligger Sydkorea faktisk en plads over Slovenien, men det vil være en overraskelse, hvis ikke sydkoreanerne viser sig som turneringens dårligste hold. Den nationale liga har ligget stille på grund af coronapandemien, og spillerne har dårligt været på is det seneste halvandet år. Deltog ved A-VM i Danmark i 2018 med seks naturaliserede nordamerikanere i truppen, men af dem er kun målmanden Matt Dalton tilbage på det hold, der er mødt frem i Norge. Sydkoreanerne gjorde en sløj figur i mandagens generalprøve mod Danmark, som vandt 11-2.

* Norge (søndag klokken 16).

Har i modsætning til Danmark knækket koden til OL, hvor Norge har været med de seneste tre gange. Nordmændene og danskerne har haft mange drabelige opgør på isen, og går alt, som de to hold forventer, venter en direkte duel om OL-billetten i en udsolgt arena søndag eftermiddag. Her vil nordmændene sætte deres lid til 33-årige Mats Zuccarello - den lille og særdeles målfarlige wing, som står foran sin 12. NHL-sæson. Han suppleres af flere veltjente veteraner som Patrick Thoresen og brødrene Mathis og Ken Andre Olimb, som tidligere i karrieren har vist høj VM-klasse. Fraværet af den skadede kaptajn Jonas Holøs med erfaring fra 15 VM-turneringer er dog et markant handicap for det norske hold.