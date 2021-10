FAKTA: Danmark skal til VM for sjette gang

VM blev spillet første gang i 1930, og Danmark debuterede med deltagelsen i Mexico i 1986.

Sådan er det gået Danmark ved VM:

* 1986 i Mexico: Ottendedelsfinale.

Danmark indledte med en 1-0-sejr over Skotland, men det var 6-1 over Uruguay, der fik Preben Elkjær, Michael Laudrup og de øvrige danske stjerner på alles læber med den offensive tilgang til spillet. Efter 2-0-sejren over Vesttyskland røg Danmark ud med et 1-5-nederlag til Spanien i ottendedelsfinalen.

* 1998 i Frankrig: Kvartfinale.

Danmark sluttede på andenpladsen med fire point i gruppen og 3-3 i målscore. I ottendedelsfinalen kom der dog gang i sagerne, da Nigeria blev slået hele 4-1. I kvartfinalen ventede Brasilien, og her bragte Martin Jørgensen Danmark foran 1-0 efter 93 sekunder. Danmark endte med at tabe 2-3 i en forrygende kvartfinale, som er historiens bedste danske VM-resultat.

* 2002 i Japan og Sydkorea: Ottendedelsfinale.

Danmark vandt sin gruppe foran Senegal, Uruguay og Frankrig, der skuffede gevaldigt. Syv point og 5-2 i målscore betød, at Danmark var i ottendedelsfinalen igen, men her sluttede fodboldfesten, da England vandt en sikker sejr på 3-0.

* 2010 i Sydafrika: Røg ud i gruppespillet.

Christian Eriksen var som 18-årig turneringens yngste deltager, men VM i Sydafrika blev aldrig nogen stor dansk succes. Danmark røg ud efter det indledende gruppespil efter nederlag til både Holland og Japan, mens Cameroun blev besejret 2-1. Nicklas Bendtner, Dennis Rommedahl og Jon Dahl Tomasson scorede de tre danske mål i turneringen.

* 2018 i Rusland: Ottendedelsfinale.

Danmark sneg sig videre fra den indledende gruppe i Rusland ved at spille 0-0 mod Frankrig i den sidste gruppekamp - turneringens kedeligste kamp. Nullerten var nok, fordi Danmark inden havde sænket Peru og spillet uafgjort mod Australien. Danskerne fik en suveræn start på ottendedelsfinalen med et tidligt mål mod Kroatien, men kroaterne udlignede og kampen skulle til sidst afgøres fra straffesparkspletten. Her brændte Danmark tre forsøg, og så var Kasper Schmeichels to redninger ikke nok til en kvartfinale.