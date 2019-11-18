FAKTA: Danmark kan udligne statistik mod Irland

Historisk har Irland et indbyrdes overtag mod Danmark, men danskerne har ikke tabt til irerne i fem kampe.
Fodboldlandsholdet kan med en sejr over Irland mandag aften i Dublin udligne den indbyrdes statistik mellem de to lande.
Sådan er det gået i de hidtil 18 indbyrdes møder mellem Danmark og Irland:
* 2019: Danmark - Irland 1-1 (EM-kvalifikation).
* 2018: Danmark - Irland 0-0 (Nations League).
* 2018: Irland - Danmark 0-0 (Nations League).
* 2017: Irland - Danmark 1-5 (VM-playoff).
* 2017: Danmark - Irland 0-0 (VM-playoff).
* 2007: Danmark - Irland 0-4 (testkamp).
* 2002: Irland - Danmark 3-0 (testkamp).
* 1993: Irland - Danmark 1-1 (VM-kvalifikation).
* 1992: Danmark - Irland 0-0 (VM-kvalifikation).
* 1985: Irland - Danmark 1-4 (VM-kvalifikation).
* 1984: Danmark - Irland 3-0 (VM-kvalifikation).
* 1979: Irland - Danmark 2-0 (EM-kvalifikation).
* 1978: Danmark - Irland 3-3 (EM-kvalifikation).
* 1969: Irland - Danmark 1-1 (VM-kvalifikation).
* 1969: Danmark - Irland 2-0 (VM-kvalifikation).
* 1968: Irland - Danmark 1-1 (testkamp).
* 1957: Danmark - Irland 0-2 (VM-kvalifikation).
* 1956: Irland - Danmark 2-1 (VM-kvalifikation).
Total: Fire danske sejre, ni uafgjorte og fem irske sejre.
Kilde: DBU's landsholdsdatabase.
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