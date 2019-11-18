Kampene mod Irland ender som oftest med en masse dueller. Det gjorde det også, da holdene spillede 1-1 i Parken i juni.

FAKTA: Danmark kan udligne statistik mod Irland

Sådan er det gået i de hidtil 18 indbyrdes møder mellem Danmark og Irland:

Fodboldlandsholdet kan med en sejr over Irland mandag aften i Dublin udligne den indbyrdes statistik mellem de to lande.

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