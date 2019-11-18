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Forside | Sport
18. november 2019
Kampene mod Irland ender som oftest med en masse dueller. Det gjorde det også, da holdene spillede 1-1 i Parken i juni.
Kampene mod Irland ender som oftest med en masse dueller. Det gjorde det også, da holdene spillede 1-1 i Parken i juni.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
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Artiklen: FAKTA: Danmark kan udligne statistik mod Irland

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FAKTA: Danmark kan udligne statistik mod Irland

Historisk har Irland et indbyrdes overtag mod Danmark, men danskerne har ikke tabt til irerne i fem kampe.

Sport - 18. november 2019 kl. 07:01
Af Ritzau
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Fodboldlandsholdet kan med en sejr over Irland mandag aften i Dublin udligne den indbyrdes statistik mellem de to lande.

Sådan er det gået i de hidtil 18 indbyrdes møder mellem Danmark og Irland:

* 2019: Danmark - Irland 1-1 (EM-kvalifikation).

arrow Læs også: FAKTA: Fodboldlandsholdet har to veje til EM

* 2018: Danmark - Irland 0-0 (Nations League).

* 2018: Irland - Danmark 0-0 (Nations League).

* 2017: Irland - Danmark 1-5 (VM-playoff).

* 2017: Danmark - Irland 0-0 (VM-playoff).

* 2007: Danmark - Irland 0-4 (testkamp).

* 2002: Irland - Danmark 3-0 (testkamp).

* 1993: Irland - Danmark 1-1 (VM-kvalifikation).

* 1992: Danmark - Irland 0-0 (VM-kvalifikation).

* 1985: Irland - Danmark 1-4 (VM-kvalifikation).

* 1984: Danmark - Irland 3-0 (VM-kvalifikation).

* 1979: Irland - Danmark 2-0 (EM-kvalifikation).

* 1978: Danmark - Irland 3-3 (EM-kvalifikation).

* 1969: Irland - Danmark 1-1 (VM-kvalifikation).

* 1969: Danmark - Irland 2-0 (VM-kvalifikation).

* 1968: Irland - Danmark 1-1 (testkamp).

* 1957: Danmark - Irland 0-2 (VM-kvalifikation).

* 1956: Irland - Danmark 2-1 (VM-kvalifikation).

Total: Fire danske sejre, ni uafgjorte og fem irske sejre.

Kilde: DBU's landsholdsdatabase.

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