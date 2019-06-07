Kasper Dolberg får en irsk kærlighedserklæring under 0-0-kampen i Dublin i oktober sidste år.

FAKTA: Danmark kan udligne statistik mod Irland

Tre af de seneste fire kampe mod Irland er endt 0-0. Historisk har irerne et lille overtag.

Sådan er det gået i de hidtil 17 indbyrdes møder mellem Danmark og Irland:

Fodboldlandsholdet kan med en sejr over Irland fredag aften i Parken udligne den indbyrdes statistik mellem de to lande.

relaterede artikler

Kommentarer

Vi ønsker en åben og livlig debat på sn.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen fjerner indlæg, der ikke lever op til SN.dks retningslinjer og gældende lovgivning. Se retningslinjerne her