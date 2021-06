FAKTA: Danmark har kun vundet en EM-åbningskamp

Danskerne har nemlig for vane at komme pointmæssigt halvsløjt fra start. Sådan er det gået i herrelandsholdets åbningskampe ved EM-slutrunder:

Kun fire nationer deltog i tidernes anden EM-slutrunde, og derfor var Danmarks første kamp en semifinale mod de stærke sovjetter med legenden Lev Yashin på mål. Ham fik Danmark ikke passeret, mens tre bolde strøg ind bag Leif Nielsen i den modsatte ende. Danmark tabte siden bronzekampen til Ungarn efter forlænget spilletid.

* 1984: Danmark - Frankrig 0-1.

Længe så det ud til, at Danmarks første slutrundekamp i 20 år ville ende med en pointdeling mod de franske værter. Men efter at have været neutraliseret af Klaus Berggreen gennem stort set hele kampen dumpede bolden pludselig ned for fødderne af Michel Platini, og franskmændenes altoverskyggende stjerne scorede med største selvfølgelighed for de senere europamestre. Danmarks EM sluttede med semifinalenederlaget på straffespark til Spanien.

* 1988: Danmark - Spanien 2-3.

Michael Laudrup fik udlignet Spaniens tidlige føringsmål, og Troels Rasmussen reddede et straffespark før pausen. Men bødlen fra VM i 1986, Emilio Butragueno, slog til lidt efter pausen, og midtvejs i anden halvleg gjorde Rafael Gordillo det til 3-1 på frispark. Flemming Povlsens flotte reducering på hovedstød gav håb om et dansk point, men for sent. Danmark endte turneringen i Vesttyskland med tre nederlag.

* 1992: Danmark - England 0-0:

De danske feriedrenge skulle op mod et stærkt engelsk mandskab i åbningskampen. På trods af den begrænsede danske forberedelsestid blev England matchet til fulde i den målløse kamp. John "Faxe" Jensen var tæt på at afgøre kampen med et forsøg på indersiden af stolpen, mens Danmark i den anden ende skulle være glade for Peter Schmeichel.

* 1996: Danmark - Portugal 1-1.

Det så egentlig lyst ud, da Brian Laudrup åbnede titelforsvaret med et pragtmål midt i første halvleg. Men portugiserne fik svaret tilbage, da markeringen på Sá Pinto fuldstændig svigtede i begyndelsen af anden halvleg. De danske europamestre røg ud efter gruppespillet.

* 2000: Dammark - Frankrig 0-3.

Jon Dahl Tomasson fik en friløber få øjeblikke inde i kampen, men brændte. Da franskmændene først fandt sig selv, var der reelt klasseforskel. De senere europamestre vandt på mål af Laurent Blanc, Thierry Henry og Sylvain Wiltord. Danmark røg ud som EM's dårligste hold med tre nederlag og en målscore på 0-8.

* 2004: Danmark - Italien 0-0.

I eftertiden huskes kampen vel sagtens kun for den frustrerede Francesco Tottis spytklat i hovedet på mandsopdækkeren Christian Poulsen. Episoden illustrerede, at italienerne var i uvant store problemer og aldrig fandt et modtræk til at komme ud af Morten Olsens taktiske jerngreb. Danmark måtte nøjes med et enkelt point, men pointet var til gavn senere, og Danmark gik videre til knockoutfasen.

* 2012: Danmark - Holland 1-0.

En kombination af hollandsk uskarphed, Stephan Andersens reflekser og Michael Krohn-Dehlis offensive snilde sørgede for en næppe helt fortjent dansk åbningssejr. Trods den gode start rejste Danmark hjem efter gruppespillet.