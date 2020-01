FAKTA: Danmark har fået krammet på Rusland

Det er fire år siden, at Danmark og Rusland senest mødtes i en kamp af betydning. Samlet set har Danmark vundet 10 af 17 kampe mod Rusland. 6 er endt med russisk sejr, og 1 er endt uafgjort.

Her er de fem seneste dueller mellem de to nationer:

* EM 2016: Danmark - Rusland 31-25.

* VM 2015: Danmark - Rusland 31-28.

* VM 2013: Danmark - Rusland 31-27.

* EM-kvalifikation 2011: Danmark - Rusland 36-29.

* EM kvalifikation 2011: Rusland - Danmark 31-27.

Rusland har vundet alle de store titler:

* EM:

- Guldvinder (1996).

- Sølvvinder (1994 og 2000).

* VM:

- Guldvinder (1993 og 1997).

- Sølvvinder (1999).

* OL:

- Guldvinder (2000).

- Bronzevinder (2004).

Danmarks landstræner Nikolaj Jacobsen om Rusland som modstander i onsdagens kamp:

- Det er et hold med mange individuelle kvaliteter og mange dygtige spillere, der kan spille på et højt niveau. De har måske ikke fået det til at lykkes kollektivt i turneringen her, men det er en sovende bjørn, der pludselig kan blomstre op, for de har mange dygtige spillere, der kan noget på egen hånd.

Anfører Niklas Landin om Rusland:

- Jeg ser alle tre opgør i gruppen som utrolig lige. Vi så også Rusland spille lige op med Ungarn. Man ved heller ikke helt, om Island slår Ungarn, så som jeg ser det, er det helt lige i den her pulje. Rusland har også mange store spillere, der spiller rundtom i Europa.

Bagspiller Mads Mensah Larsen om Rusland:

- Jeg synes, at russerne har mange dygtige spillere. De har måske haft svært ved at få det til at fungere kollektivt de sidste par år, men jeg synes ikke, at de spiller for spiller mangler kvalitet.

Kilde: Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).