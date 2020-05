FAKTA: DBU anbefaler forbud mod hovedstød og nærkampe

DBU lægger op til, at spillerne skal holde mindst to meters afstand, når breddefodbolden begynder igen.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har udsendt særlige corona-regler, som klubberne anbefales at følge, når regeringen åbner for, at fodboldspillerne kan komme tilbage på banen og træne.

Protokollen er særligt målrettet breddespillerne og slår fast, at fodbold i genopstartsfasen ikke skal være en kontaktsport.

En af retningslinjerne er således, at der altid skal være mindst to meters afstand mellem spillerne under træning.

Her er de vigtigste punkter:

* Klubberne skal sikre, at der ikke kan gøres brug af bade- og omklædningsfaciliteter.

* Alle møder omklædt til tiden - ikke før - og går direkte til sin træningsgruppe.

* Der må maksimalt trænes i grupper af ti personer inklusive en træner.

* Der udvælges et sæt bolde og kegler, der kun må bruges af den enkelte træningsgruppe.

* Der skal holdes mindst to meters afstand til hinanden under hele træningen.

* Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.

* Der må ikke heades til bolden og heller ikke tæmmes med bryst.

* Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.

* Alle skal forlade træningsanlægget alene, umiddelbart efter at træningen er slut.

* Træneren skal vaske alle rekvisitter med varmt vand og sæbe.

* Personer med symptomer på Covid-19, og personer, der bor sammen med eller har været i kontakt med personer, der er testet positiv, skal ikke møde op til træning.

* Personer i risikogruppen skal ikke komme til træning uden myndighedsgodkendelse.

Det er fortsat uklart, hvornår fodbolden kan blive genoptaget i klubberne. DBU afventer grønt lys fra myndighederne.

Kilder: dbu.dk