FAKTA: Coronakrisen giver cykelrytterne travlt efterår

Tirsdag offentliggjorde Den Internationale Cykelunion (UCI) den endelige plan for den reviderede 2020-cykelkalender som følge af coronakrisen.

Verdens bedste cykelryttere får et uhyre travlt efterår.

Her får du et overblik over de største af løbene i cykelkalenderen:

1. august - Strade Bianche.

5. til 9. august - Polen Rundt.

8. august - Milano-Sanremo.

12. til 16. august - Criterium du Dauphine.

22. og 23. august - de nationale mesterskaber.

25. august - GP Plouay.

29. august til 20. september - Tour de France.

7. til 14. september - Tirreno-Adriatico.

20. til 27. september - VM i Schweiz.

29. september til 3. oktober - Binckbank Tour.

30. september - Flèche Wallone.

3. til 25. oktober - Giro d'Italia.

4. oktober - Liege-Bastogne-Liege.

10. oktober - Amstel Gold Race.

11. oktober - Gent-Wevelgem.

18. oktober - Flandern Rundt.

20. oktober til 8. november - Vuelta a España.

25. oktober- Paris-Roubaix.

31. oktober - Lombardiet Rundt.

Kilde: UCI.