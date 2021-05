FAKTA: Christensen kan blive 15. dansker i CL-finale

I 1974 blev der spillet to finaler mod Atlético Madrid, da den første endte 1-1. To dage senere vandt Hansen og Bayern med 4-0. To år efter fik den danske højre back igen fuld spilletid, da St. Etienne blev slået 1-0.

Her er oversigten over de danskere, der tidligere har opnået spilletid i finalen i Champions League, der var tidligere kendt som mesterholdenes turnering:

* Allan Simonsen i 1977 for Borussia Mönchengladbach:

Vejlenseren udlignede til 1-1 i finalen mod Liverpool, men englænderne vandt trofæet med en 3-1-sejr.

* Birger Jensen og Jan Sørensen i 1978 for Club Brugge:

I målet blev Birger Jensen overlistet af Liverpools Kenny Dalglish, der scorede finalens eneste mål. Jan Sørensen fik fuld spilletid i Club Brugges angreb.

* Lars Bastrup i 1983 for Hamburger SV:

Danskeren blev udskiftet i løbet af anden halvleg. På det tidspunkt havde han været med til at fejre holdkammeraten Felix Magaths 1-0-scoring mod Juventus. Det blev kampens eneste mål.

* Lars Lunde i 1987 for Bayern München:

I et forsøg på at vende FC Portos 2-1-føring blev Lars Lunde sendt på banen med otte minutter tilbage af finalen. Danskeren kunne dog ikke redde Bayern München fra et nederlag.

* Jan Heintze, Søren Lerby og Ivan Nielsen i 1988 for PSV Eindhoven:

Danskertrioen var med i 120 målløse minutter i finalen mod Benfica. I straffesparkskonkurrencen scorede både Ivan Nielsen og Søren Lerby, og PSV vandt den dramatiske dyst med 6-5.

* Michael Laudrup i 1992 for Barcelona:

Den danske stjerne spillede alle 120 minutter for Barcelona, der endte med at vinde finalen over Sampdoria med 1-0 på et mål af Ronald Koeman i den forlængede spilletid.

* Peter Schmeichel i 1999 for Manchester United:

I tillægstiden gik den store danske målmand med frem på det hjørnespark, hvor Teddy Sheringham udlignede til 1-1 mod Bayern München. To minutter senere scorede Ole Gunnar Solskjær sejrsmålet i Schmeichels sidste kamp for United. Den danske målmand løftede trofæet som den første i skøn forening med manager Alex Ferguson.

* Jon Dahl Tomasson i 2005 for AC Milan:

Den danske angriber blev skiftet ind i det 85. minut i finalen mod Liverpool. Opgøret endte 3-3, og da der ikke blev scoret i den forlængede spilletid, skulle kampen afgøres i straffesparkskonkurrence. Tomasson scorede på sit forsøg fra de 11 meter, men Milan brændte tre forsøg og tabte.

* Daniel Agger i 2007 for Liverpool:

Den dengang 22-årige forsvarsspiller spillede hele finalen mod AC Milan, som vandt 2-1. Agger lagde op til Liverpools reducering i næstsidste minut af den ordinære spilletid.

* Christian Eriksen i 2019 for Tottenham:

Den danske kreatør spillede hele kampen for Tottenham, men i lighed med sine holdkammerater fik han ikke rejst sig efter Liverpools chokstart. Liverpool fik straffe efter 24 sekunder, og det grundlagde 2-0-sejren.

* Danskere, der har siddet på bænken, været skadede eller blev valgt fra til finalen, er ikke med i oversigten. Det gælder for eksempel finalen i 1994, hvor ingen af Laudrup-brødrene fik spilletid, da AC Milan slog Barcelona.

* I 2004 dømte Kim Milton Nielsen finalen, da FC Porto slog AS Monaco 3-0.

Kilder: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og danskfodbold.com.