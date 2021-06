FAKTA: Bliv klogere på formatet for fodbold-EM

* Alle i grupperne møder hinanden én gang.

* Nummer et og to i hver gruppe avancerer med sikkerhed til ottendedelsfinalerne.

* I tilfælde af, at to eller flere hold har det samme antal point, er indbyrdes kampe afgørende for placeringen. Er holdene stadig lige, differentieres de på baggrund af målscore på tværs af alle gruppekampe og dernæst på antallet af scorede mål. I det teoretiske tilfælde af fortsat lighed mellem to hold kan gruppeplaceringerne også blive afgjort via en straffesparkskonkurrence, på baggrund af turneringens fairplayregnskab eller på baggrund af placeringen på Uefas rangliste.

* De fire bedste af de seks gruppetreere ved EM går også videre til ottendedelsfinalerne. I 2016 krævede det tre point og en målscore på nul.

* Treerregnskabet afgøres på antallet af opnåede point, og dernæst kigges der på målscore, antallet af scorede mål, turneringens fairplayregnskab og placering på Uefas rangliste.

* Der er i alt 15 forskellige kombinationer for, hvilke treere der går videre. Derfor vil nogle hold med kortere varsel end andre kende deres ottendedelsfinalemodstander.

* I modsætning til for eksempel Champions League afgøres kampe i knockoutfasen over ét opgør. I tilfælde af uafgjort efter den ordinære spilletid spilles der to gange 15 minutters forlænget spilletid. Er stillingen fortsat uafgjort, skal kampen afgøres i straffesparkskonkurrence.

Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund.