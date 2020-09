FAKTA: Bliv klogere på VAR i Superligaen

I juni 2019 blev det vedtaget at indføre VAR i Superligaen fra starten af 2020/21-sæsonen. Dermed fik man et år til at uddanne 15 VAR-dommere, et lignende antal VAR-assistenter og en række VAR-teknikere. Coronapausen endte med at give længere tid til at få dommerne VAR-certificeret, og det gav også den fordel, at de kunne øve sig på de superligakampe, der blev spillet i juni og juli. De seneste uger er der blevet afholdt VAR-orienteringsmøder i alle superligaklubber.

* Økonomi:

Udgifterne til indkøb og etablering af VAR-teknologien er delt mellem DBU og Divisionsforeningen (klubberne). DBU står for dommeruddannelsen, mens hjemmeholdet afholder dommerudgifterne til hver kamp. Dommerudgifterne før VAR lød på 25.000-30.000 kroner per kamp, og med VAR står udgiften til at blive fordoblet. VAR anslås at koste hver superligaklub cirka 500.000 kroner per sæson.

* VAR kan komme i spil på fire områder:

1. Alle scoringer ses igennem, uagtet at der ikke er tegn på, at det angribende hold begik regelbrud før scoringen. Er der eksempelvis offside i opspillet, annulleres målet. Der ses tilbage på den periode, hvor det angribende hold har haft bolden.

2. I tilfælde omkring mulige straffespark. Var der benspænd eller film? Var der arm eller skulder på bolden? Blev et regelbrud begået i eller uden for straffesparksfeltet?

3. Ved situationer, hvor der muligvis skal uddeles et direkte rødt kort (ikke to gule kort).

4. Hvis dommeren giver den forkerte spiller et gult eller rødt kort, kan VAR sørge for, at kortet bliver givet til den spiller, der har begået forseelsen.

VAR-dommerne ser alle situationer igennem i videorummet. De kan orientere kampdommeren om, hvad der er sket, og hvad der bør dømmes. De kan også bede kampdommeren om selv at se situationen igennem på en monitor på sidelinjen, inden kampdommeren tager sin endelige beslutning om en kendelse.

Kilder: DBU, Divisionsforeningen og Ritzau.