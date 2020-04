FAKTA: Bliv klogere på NFL-draften

* NFL-draften er en årlig begivenhed, hvor de 32 NFL-hold har mulighed for at vælge de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

* I første runde har holdene ti minutter til at bestemme sig. I anden og tredje runde har de syv minutter, mens der kun er fem minutter til rådighed i de sidste fire runder.

* Den rækkefølge, som NFL-klubberne vælger i, bestemmes ud fra den forrige sæsons præstationer.

* Det hold, der vandt færrest kampe i den forgangne sæson, vælger først i hver runde. Super Bowl-vinderne vælger sidst. På den måde får de dårligere hold mulighed for at vælge de bedste spillere og forstærke sig mest. I år er det Cincinnati Bengals, der er førstevælger.

* Holdene kan gennem handler anskaffe sig flere valg i draften ved eksempelvis at sende en spiller til et andet hold i bytte for et draftvalg. I år er Miami Dolphins med 14 valg det hold, der har flest. New Orleans Saints og Kansas City Chiefs har færrest med fem.

* At blive valgt i draften er ikke ensbetydende med, at man kommer direkte ind på et hold og får en kontrakt og fast spilletid. De fleste starter som reservespillere og får med tiden mere og mere spilletid, hvis de gør det godt.

* Kickeren Morten Andersen og Hjalte Froholdt, der spiller på den offensive linje, er som de eneste danskere blevet valgt i NFL-draften. Det skete i henholdsvis 1982 og 2019.

* I år er danske Steven Nielsen tilmeldt. Han kan blive den tredje danske NFL-spiller inden for fire år. Ud over Froholdt kom Andreas Knappe i 2017 ind i ligaen, men han er i øjeblikket uden kontrakt.

* Første runde af draften afholdes natten til fredag dansk tid fra klokken 02.00 Anden og tredje runde løber af stablen natten til lørdag fra klokken 01.00 dansk tid. Fjerde til syvende runde afholdes lørdag aften dansk tid fra klokken 18.00.

* Tre landsdækkende tv-stationer i USA sender hele draften. Sidste år så lidt over seks millioner amerikanere i gennemsnit med. I Danmark viser TV3 Sport alle syv runder.