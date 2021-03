FAKTA: Bliv klogere på Metal Ligaens slutspil

Tirsdag aften sluttede grundspillet i Danmarks bedste ishockeyrække, og allerede på fredag begynder rækkens slutspil. Det kan du blive klogere på her:

* Aalborg Pirates (2) - Herlev Eagles (7).

* Esbjerg Energy (3) - Frederikshavn White Hawks (6).

* Sønderjyske (4) - Herning Blue Fox (5).

Format:

* Der spilles bedst af syv kampe i hver slutspilsserie. Det kræver altså fire sejre for at vinde en serie.

* Holdene skiftes til at have hjemmebane. I tilfælde af en syvende og afgørende kamp vil holdet med den bedste placering i grundspillet have hjemmebane.

* I semifinalen parres holdene også efter grundspilsplacering, så det bedst placerede tilbageværende hold møder det dårligst placerede tilbageværende hold.

* Der er tre spilledage om ugen: tirsdag, fredag og søndag.

Covid-19:

* I grundspillet fik hvert hold 1,5 point, hvis en kamp måtte aflyses på grund af covid-19-udbrud i en spillertrup. Den model kan dog ikke bruges i slutspillet. Derfor er en ny coronaprotokol vedtaget med opbakning fra alle hold.

* Holdene opfordres til at udvide sine trupper, så eventuelt smittede spillere kan udskiftes. Et hold skal kunne stille med mindst to målmænd og 12 udespillere, ellers taberdømmes holdet.

* Har et hold hjemme i et geografisk område, der bliver regionalt nedlukket, skal holdet forsøge at flytte sine hjemmekampe til en åben region. Er det ikke muligt, taberdømmes holdet.

* Hvis hele Danmark lukkes ned, så der ikke må afvikles ishockeykampe, udskydes alle serierne så lang tid, som det er muligt under hensyntagen til især kontraktlængder for spillere, samt arbejds- og opholdstilladelser for de udenlandske spillere.

Kilde: Metal Ligaen.